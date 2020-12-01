В Минздраве уточнили признаки угрожающих психическому здоровью детей игрушек

Минздрав России уточнил признаки игрушек и игр, которые могут угрожать психическому здоровью детей, в проекте о внесении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Об этом сообщает ТАСС.

В частности, речь идет о таких играх и игрушках, которые изображают или описывают действия, угрожающие жизни или здоровью, насилие и жестокость по отношению к людям или животным, потребление наркотиков или продукции с никотином и алкоголем, а также сцены сексуального насилия, порнографического характера или половых отношений.

Кроме того, признаками угрожающих психике детей является демонстрация противоправного поведения, участия в азартных играх, смерти в унижающей человеческое достоинство форме, оскорбления религиозных чувств, а также нанесения увечий, заболевания, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий, говорится в законопроекте.

В ведомстве отметили, что оценить возможный риск от игр и игрушек можно будет с помощью экспертизы. Она может проводиться по инициативе органов государственной власти, общественных объединений, граждан и юридических лиц. При этом предполагается, что расходы на экспертизу будет оплачивать заявитель.