Экономика Турции пришла в себя

ВВП Турции вырос на 15,6 процента в третьем квартале по сравнению с предыдущим. Спад в апреле-июне составил 11 процентов, пишет Financial Times.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года ВВП увеличился на 6,7 процента. Экономика пришла в себя благодаря росту потребления, импорта и инвестиций. Власти Турции в ответ на кризис снизили и без того низкие процентные ставки, накачав экономику дешевыми кредитами. Рост кредитования достиг самого высокого уровня с 2013 года.

В третьем квартале импорт вырос почти на 16 процентов в годовом выражении, однако экспорт сократился более чем на 22 процента. Дефицит торгового баланса оказал дополнительное давление на лиру. В августе и сентябре она достигла рекордно низких показателей, а в четвертом квартале года продолжила свое падение.

В начале ноября министр финансов страны Берат Албайрак, приходящийся зятем президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, ушел в отставку после рекордного падения курса лиры. Агентство Bloomberg назвало лиру худшей валютой в мире.