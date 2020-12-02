«Газпром» ответил на обвинения в расизме

Российский газовый монополист «Газпром» ответил на обвинения британской газеты The Times в расизме, прозвучавшем в эфире принадлежащего компании телеканала НТВ. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«"Газпром" не участвует в редакционной политике НТВ», — сказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

В конце ноября британская газета The Times опубликовала материал с критикой одного из выпусков программы «Международная пилорама», выходящей на НТВ. В ней содержались шутки про экс-президента США Барака Обаму, в которых журналисты увидели расизм. В нем бывшего главу Белого дома показали в образе рэпера с золотыми цепями. Изображавшая его актриса пела песню про шоколадного зайца.

Издание напомнило, что «Газпром» выступает официальным спонсором Лиги чемпионов, и подобные заявления могут навредить европейскому футболу. Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) призвал компанию сделать заявление и дать гарантии, что такие инциденты больше не повторятся.