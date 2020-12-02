Американские экономисты оценили негативные последствия COVID-19 для торговли и глобализации. Соответствующий доклад американского исследовательского Национального бюро экономических исследований (NBER) опубликован на его сайте.

Специалисты пришли к выводу, что пандемия коронавируса не приведет к серьезным негативным последствиям для глобализации.

Автор исследования, профессор экономики в Гарвардском университете Пол Антрас заявил, что ущерб торговле от COVID-19 является временным. По его словам, объем торговли шел вверх, как только правительства ослабляли локдаун, а значит, в ближайшем будущем серьезных последствий для глобализации из-за пандемии ждать не следует.

Соотношение объема торговли и мирового ВВП — один из основных индикаторов глобализации — остается стабильным в течение последних лет, отметил Антрас. Однако он подчеркнул, что доля мигрантов в общем количестве населения в 2018 году достигла наивысшего показателя с 1990-х.

«Темпы глобализации действительно замедлились в последнее время по сравнению с предыдущими десятилетиями <...>, однако истории из жизни отдельных компаний, которые принято считать доказательством деглобализации, не отражаются на общей статистике», — заключил он.

Экономист также проанализировал, как пандемия коронавируса сказалась на объеме разных типов перевозок. Антрас сопоставил уровень перевозок во время пандемии со средним объемом перевозок за 2017–2019 годы. Больше всего за время коронавируса просели автоперевозки — в мае они сократились почти на 50 процентов, однако уже к середине июля выросли. По состоянию на конец августа автоперевозки стали составлять более 90 процентов от среднего базового показателя, как в январе 2020 года, до пандемии. Объем поставок сухогрузами, нефтяными танкерами и контейнеровозами сократился незначительно в апреле, но потом снова вырос.

1 декабря сообщалось, что мировая экономика в следующем году будет восстанавливаться более медленными темпами, чем предполагалось ранее. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отказали экономике в быстром восстановлении из-за новых вспышек коронавируса, введения карантинных мер и задержек с вакцинацией.