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В Минздраве объяснили отказ врачей лечить россиянина с туберкулезом и COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему врачи двух больниц отказались лечить пациента с туберкулезом и COVID-19 и высадили его и медицинской машины на улице. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

Ведомство провело проверку и пришло к выводу, что случившееся связано с несогласованностью действий при переводе больного из одного медучреждения в другое.

После инцидента администрация туберкулезной больницы связалась с россиянином и предложила госпитализацию. В назначенный день мужчина не пришел.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор в Новосибирске начал проверку информации о заразившемся коронавирусом мужчине с открытой формой туберкулеза, которого якобы высадили из машины скорой помощи по пути в больницу. Россиянин четыре месяца лечился в туберкулезном диспансере и ждал операции на легком, поэтому его перевезли НИИ туберкулеза. Там он заразился коронавирусной инфекцией, и его решили перевести в другую клинику. По дороге туда оказалось, что свободных коек нет, поэтому пациенту предложили поехать домой и дали денег на проезд.

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