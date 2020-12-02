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Дочь Трампа появилась на публике в костюме из масс-маркета и подверглась критике

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Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: Carlos Barria / Reutes

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку обругали за наряд, в котором она появилась на публике во вторник, 1 декабря. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Американскую бизнесвумен сфотографировали около ее собственного дома в Вашингтоне. На размещенных кадрах она запечатлена в бежевом костюме масс-маркетового бренда Zara, черной водолазке и туфлях на каблуках того же цвета. В руках Трамп держит сумку модного дома Dior за 5500 долларов (417 тысяч рублей). Она также надела маску с цветочным принтом.

Читатели издания не оценили ее внешний вид и подвергли критике в комментариях под опубликованными фото. «Этот наряд куплен на деньги американцев», «Костюм выглядит как мусорный пакет», «Она использует наши деньги, чтобы покупать эти дешевые вещи, сделанные в Китае», «У наряда ужасный цвет», — высказывались пользователи.

Ранее в сентябре Иванка Трамп вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети. В качестве наряда она выбрала жакет марки Gabriela Hearst стоимостью 3210 долларов (243 тысячи рублей) и брюки в тон. Свой образ Трамп дополнила сумкой люксового бренда Chanel стоимостью 4700 долларов (356 тысяч рублей).

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