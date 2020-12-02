Умерла звезда фильма «Весна на Заречной улице»

Умерла советская киноактриса Нина Иванова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти звезды фильма «Весна на Заречной улице» не раскрывается. При этом поясняется, что актриса ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 86 лет.

«Нина Георгиевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности и обаяния. Светлая память!» — говорится на сайте организации. Прощание с артисткой состоится 4 декабря.

Нина Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. В возрасте 10 лет она дебютировала в кино, снявшись в фильме Виктора Эйсымонта «Жила была девочка». Наибольшую известность ей принесла роль Татьяна Сергеевны в картине Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Кроме того, актриса появлялась в таких лентах, как «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Киевлянка», «Наследники» и «Любовью надо дорожить».

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