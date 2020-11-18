Умерла звезда фильма «Альпийская баллада»

Умерла советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте киностудии «Беларусьфильм».

«Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра», — говорится в публикации. Там уточняется, что актриса много лет была предана театру-студии киноактера «Беларусьфильм» и успела сыграть в таких спектаклях, как «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос» и «Филумена Мартурано».

О причинах смерти звезды фильма «Альпийская баллада» не уточняется. Ей было 77 лет.

Румянцева являлась заслуженной артисткой Белорусской ССР. Она начала сниматься в кино с 1959 года. Актриса появлялась в фильмах «На тебя уповаю», «Контракт со смертью», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Наш бронепоезд», «Из ада в ад» и «Расписание на послезавтра».