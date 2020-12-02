Россияне получили новый инструмент для дополнительного заработка

В российской социальной сети «Одноклассники» появились новые сервисы и инструменты, реализованные на платформе VK MiniApps. Пользователи теперь смогут заказывать еду, вызывать такси, искать работу прямо в приложении социальной сети. Разработчики мини-приложений смогут размещать их сразу на двух платформах и получать дополнительный трафик и заработок, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На первом этапе в соцсети появились сервисы для заказа такси от «Ситимобил», доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды. Они доступны в разделе «Приложения» — он уже есть на Android и вскоре появится на iOS. Пользователям не нужно будет скачивать дополнительные программы, так как все возможности сервисов есть прямо в соцсети.

Заказать такси в приложении ОК можно в 73 города России, где присутствует сервис «Ситимобил». Пользователям будут доступны все тарифы, кроме того, в мини-приложении можно обозначить удобный способ оплаты и использовать промокоды на скидку.

Мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты и готовую еду, а благодаря сервису «ОК Работа» от Worki пользователи соцсети могут быстро составить резюме и найти работу рядом с домом.

Как отметил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев, интеграция VK MiniApps в «Одноклассники» позволяет сервисам охватить еще больше пользователей, а значит, создавать их еще более выгодно, чем нативные приложения.