Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег

Британская телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) разместила в соцсетях фотографию, на которой она запечатлена в облегающем наряде, и запустила тренд среди своих коллег. Об этом сообщает The Sun.

На селфи 25-летняя знаменитость позирует в платье из латекса ярко-синего цвета и с распущенными волосами. Свой наряд она дополнила золотистой подвеской и туфлями телесного цвета.

Журналисты издания обратили внимание, что после публикации Ферри многие другие звезды начали появляться на публике в похожих образах. Например, участницы группы Little Mix: певица Энн Пиннок (Anne Pinnock) снялась в шелковом ультрамариновом платье-комбинации, а Перри Эдвардс (Perrie Edwards) — в кожаном приталенном жакете такого же оттенка.

Тенденцию поддержали и сестры Кардашьян. Телезвезда Ким Кардашьян-Уэст опубликовала кадр, на котором она сидит на бордюре в синих лакированных брюках, а ее младшая сестра Кайли Дженнер попозировала для своего аккаунта в облегающем платье в тех же тонах.

Одежду ярко-синего цвета заметили также в новых гардеробах английских телезвезд Александры Кейн (Alexandra Cane), Оливии Эттвуд (Olivia Attwood) и Зары Макдермотт (Zara McDermott).

В ноябре знаменитости начали публиковать снимки, на которых они запечатлены в нарядах без штанов, и также запустили тренд. Например, британская певица Луиз Реднапп попозировала без брюк в светло-бежевом свитере и серых носках. В то же время исполнительницу Ли-Энн Пиннок запечатлели в черном шелковом пиджаке и неоново-желтых ботфортах на каблуке с острым носом.