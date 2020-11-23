Звезды начали выкладывать фото без штанов и запустили новый модный тренд

Знаменитости начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в нарядах без штанов, и запустили новый тренд. На размещенные в сети кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Так, например, британская певица Луиз Реднапп (Louise Redknapp) попозировала без брюк в светло-бежевом свитере и серых носках. В то же время исполнительницу Ли-Энн Пиннок (Leigh-Anne Pinnock) запечатлели в черном шелковом пиджаке и неоново-желтых ботфортах на каблуке с острым носом.

Без штанов снялась и телезвезда Лора Андерсон (Laura Anderson). Она показала фото, на котором позирует в белой рубашке, сером укороченном жилете и черных кожаных полусапогах на шнуровке с массивной подошвой. Английская телеведущая Шарлотта Кросби (Charlotte Crosby), в свою очередь, опубликовала в соцсетях кадр в белой водолазке и черных стрингах.

В сентябре знаменитости перестали носить бюстгальтеры и перезапустили тренд, который был популярен в 90-х. Так, например, без бюстгальтера сфотографировалась 49-летняя британская телеведущая Аманда Холден. Она была одета в бежевое платье в рубчик. Поп-исполнительница Рита Ора, в свою очередь, попозировала в просвечивающей соски сиреневой футболке на фоне природы.