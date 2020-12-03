Роналду побил рекорд Месси

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду превзошел рекорд форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Португалец обогнал аргентинца по количеству голов, забитых в домашних матчах главного европейского клубного турнира. Теперь на счету Роналду 71 забитый мяч, у Месси на одно взятие ворот меньше.

Превзойти достижение аргентинца форварду сборной Португалии удалось благодаря голу в матче пятого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Игра прошла в Турине в среду, 2 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Главным арбитром этого матча впервые в истории турнира была женщина — француженка Стефани Фраппар. Для Роналду гол в ворота киевлян стал не только рекордным, но и 750-м в профессиональной карьере.