Медик назвал самый опасный период для пациентов с коронавирусом

Самый опасный период для пациентов с коронавирусом — это девятый-десятый день болезни. В это время у зараженного появляется одышка и острый респираторный дистресс-синдром, характеризующийся началом широкого воспалительного процесса в легких. Об этом в интервью lb.ua рассказал украинский врач Андрей Пеньков.

Такие процессы в организме, по мнению эксперта, связаны с гиперреакцией иммунитета. «Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время», — добавил врач.

По словам Пенькова, именно на второй неделе заболевания появляются новые иммунологические изменения в крови и возрастают все реактивные маркеры воспаления. Специалист подчеркнул, что в этот момент нужно использовать серьезное лечение.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал «Ленте.ру», что на наступление тяжелой формы коронавируса, как правило, указывают два симптома: неспадающая высокая температура тела и затрудненное дыхание.