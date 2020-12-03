Из российского госархива похитили документ с подписью Петра I ради продажи в США

В Москве из Российского государственного военно-исторического архива для продажи за границей похитили документ с подписью Петра I. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в МВД поступило заявление, что в США на аукционе выставлен лот, представляющий собой документ российского императора, который должен находиться на хранении в госархиве. Проверка сотрудников архива выявила, что реальный документ заменили искусно выполненным муляжом.

Полицейские выясняют, кто заменил представляющий историческую и коллекционную ценность документ на копию и как именно его вывезли для продажи за границу.

28 мая сообщалось, что в Сочи у 51-летнего россиянина похитили рукопись поэта Александра Пушкина за 75 миллионов рублей.