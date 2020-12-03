Поставщик смартфонов для госорганов попался на хищении у «Газпромбанка»

В Москве задержали генерального директора и учредителя компании «Ретэнтива дистрибьюшн компании» (РДК). Его подозревают в хищении денежных средств у компании «ГПБ-Факторинг», дочерней структуры «Газпромбанка», сообщает РЕН ТВ.

Деловые СМИ называют РДК поставщиком мобильной техники и аксессуаров китайского производителя Xiaomi и других брендов дистрибьютора Mobilidi. Также в 2019 году «Ростелеком» выбрал компанию в качестве одного из поставщиков смартфонов на российской операционной системе «Аврора» для государственных органов.

Сумма хищения, которое стало поводом для задержания, составила миллион рублей. Однако еще в мае суд по иску «ГПБ-Факторинг» взыскал с РДК 688,1 миллиона рублей долга и 26,3 миллиона рублей в качестве процентов.

Позднее, в июне, реселлер попытался обжаловать решение суда от ноября 2019 года, по которому компания задолжала Mobilidi 201,7 миллиона рублей долга по договору поставки и неустойки. Кроме того, в ноябре прошлого года банк «Открытие» собирался инициировать банкротство компании. Величину требований Черфас тогда называл несущественной.

Ранее стало известно, что Минкомсвязь хочет направить на поддержку операционной системы «Аврора» 8,2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В целом перевод чиновников на мобильные устройства на «Авроре» оценивался в более 160 миллиардов рублей.