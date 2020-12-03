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Попова рассказала о «хозяйском» поведении коронавируса

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о «хозяйском» поведении коронавируса, передает РИА Новости.

Как отметила Попова, коронавирус впервые появился в осенне-зимнем сезоне, и поэтому «ведет себя по-хозяйски». Она предположила, что весной возможна похожая ситуация.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что остановить распространение инфекции удастся тогда, когда все будут соблюдать меры защиты и профилактики.

Ранее Попова заявила, что на данный момент маски в общественном транспорте носят более 90 процентов пассажиров. Она подчеркнула, что речь идет только о внутригородском транспорте.

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