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Все российские колонии и СИЗО захотели убрать из городов

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Фото: Марина Круглякова / «Коммерсантъ»

Минюст работает над проектом, который позволит убрать все российские СИЗО и колонии из городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.

По словам главы ведомства, важно убрать от людей все учреждения, связанные с лишением свободы, создав для этого отдельные площадки. Он также отметил, что в центре внимания ФСИН должен быть человек, которого нужно вернуть к нормальной жизни, несмотря на то, что он совершил преступление.

В этой работе также важно не допустить рецидивной преступности и переключить внимание ФСИН на работу с людьми.

Ранее Чуйченко заявил, что России объявили юридическую войну. По его словам, Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении. Кроме того, он рассказал, что самым большим делом против России в иностранных судах является дело ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов.

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