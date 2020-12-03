Расходы на оздоровление Волги назвали бессмысленными

Предусмотренные мероприятия по оздоровлению Волги могут не привести к изменению сложной экологической ситуации в бассейне реки и таким образом окажутся бессмысленными. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата.

Аудиторы назвали соответствующий федеральный проект неэффективным и непрозрачным, некачественно спланированным и уже отстающим по срокам. Более того, данные расходов на мероприятия отличаются в различных источниках.

Счетная палата обнаружила корректировку сроков проведения мероприятий и сокращение в два раза объектов, которые необходимо ликвидировать. Также отсутствуют механизмы привлечения средств из внебюджетных источников. За последние три года допущены 140 нарушений, совокупный объем которых оценивается более чем в миллиард рублей.

Целевые показатели, которые должны характеризовать работу, подготовлены без научного обоснования и не согласованы с регионами. Оценка рисков не проводится, а экологические проблемы Волги, уверены в ведомстве, программа решить не может. Хотя бы потому, что в проект не включены Башкирия и Тульская область, где есть крупные предприятия, загрязняющие водные ресурсы. И в целом из 38 регионов, в которых расположен бассейн Волги, какие-то работы предлагается вести лишь в 16.

Ранее Счетная палата выяснила, что средства Союзного государства России и Белоруссии тратятся непонятно на что, статус приобретенных активов за время его существования до сих пор не определен, а достоверные данные о совместном имуществе отсутствуют.