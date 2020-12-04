В России умерли 569 пациентов с коронавирусом за сутки

В России за последние сутки умерли 569 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в пятницу, 4 декабря.

Всего с начала пандемии в России скончались 42 176 пациентов с коронавирусом. Кроме того, за прошедшие сутки в стране COVID-19 выявлен у 27 403 человек. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 402 949.

Ранее иммунолог заявил, что проживающие с больным COVID-19 необязательно должны заразиться, но необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности. Заболевшему нужно находиться в отдельной комнате, питаться из отдельной посуды, мыть руки и носить маску. Выходить в остальную часть квартиры человек может, когда «все остальные разбежались по углам».