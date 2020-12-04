Девушка решила продать платье с необычным свойством и возмутила покупателей

Анонимная девушка решила продать платье на торговой платформе Depop и возмутила покупателей необычным описанием вещи. На объявление, опубликованное на портале Reddit, обратили внимание журналисты The Sun.

Речь идет о красном платье длины мини на бретелях, которое оформлено вырезом на груди. Его стоимость составляет 75 евро (6756 рублей). Владелица товара отмечает, что вещь обладает «счастливым свойством». По ее словам, она и все ее друзья, которые когда-либо надевали платье, занимались в нем сексом.

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В описании к одежде анонимная юзерша также подчеркнула, что перед продажей отдала платье в химчистку, поскольку однажды ее на него стошнило. Она добавила, что готова подарить покупателю серьги, которые надевала вместе с упомянутой вещью.

Пользователи сети назвали объявление девушки мерзким, о чем написали в комментариях. «Кто вообще покупает такие товары?», «Можно было опубликовать побольше фото платья и поменьше описания», «Простите, но чтобы заняться сексом, я не нуждаюсь в платье, на которое тебя стошнило», «Какая мерзость, еще и за 75 евро», — высказывались юзеры.

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