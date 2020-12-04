Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID-19 вдвое выше средней по стране

Заболеваемость COVID-19 за последние сутки в двух регионах России вдвое выше средних показателей по стране, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать, что и за последние сутки заболеваемость в Республике Карелия и Санкт-Петербурге превышает средний российский показатель более чем в два раза», — отметила она.

Она добавила, что на протяжении последней недели в различных регионах наблюдается большой разброс в среднесуточных показателях заболеваемости. Так, по ее словам, в Татарстане он составляет 2,1 случая на 100 тысяч населения, а в Карелии и Петербурге уже 63 и 69,4 случая на 100 тысяч населения соответственно.

За минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 27 403 человек в 85 регионах. Самые высокие показатели отмечены в Москве (6868), Санкт-Петербурге (3694), Подмосковье (1223). Самые низкие — в Ненецком округе (6) и на Чукотке (5). Общее число инфицированных в стране за время эпидемии составило 2 402 949.