Срок задержания российских журналистов в Турции продлили

Срок задержания российских журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Турции продлили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Стамбула.

Отмечается, что журналисты были задержаны за несанкционированную съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в МИД России сообщили, что сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут». Журналисты работают в программе «Центральное телевидение».