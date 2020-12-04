Песков прокомментировал опрос о работе чиновников фразой «в семье не без урода»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большинство чиновников работают честно и хорошо, но «в семье не без урода». Его ответ на соответствующий вопрос приводит РИА Новости в пятницу, 4 декабря.

Журналисты кремлевского пула попросили пресс-секретаря президента прокомментировать результаты опроса общественного мнения, согласно которым 61 процент россиян считает, что чиновники не справляются со своей работой.

«Мне как чиновнику такое очень обидно слышать. В семье не без урода, как говорится, но в большинстве своем чиновники — люди, которые работают честно и много во благо своей страны», — сказал Песков.

По его словам, негативное впечатление о работе чиновничьего аппарата создают люди, которые наплевательски относятся к своей работе.

Ранее в пятницу Фонд «Общественное мнение» сообщил, что только 19 процентов респондентов положительно оценивают деятельность госслужащих. 34 процента россиян полагают, что чиновники работают хуже, чем 15–20 лет назад, противоположного мнения придерживаются 26 процентов опрошенных.