Российская чиновница брала взятки ради подчиненных и разжалобила суд

Суд освободил чиновницу Татьяну Бедную, обвиняемую во взяточничестве. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Начальница таможенного поста «Московский» разжалобила суд, рассказав, куда тратила деньги со взяток за ускоренное рассмотрение документов.

Адвокаты обвиняемой смогли добиться досрочного освобождения для своей клиентки с помощью ее же свидетельств. Сначала Петровский суд приговорил Бедную к четырем годам лишения свободы. Однако, как пояснили адвокаты, деньги, полученные со взяток, чиновница тратила на помощь своему коллективу: выдала сотрудникам служебные мобильные телефоны, закупила канцтовары и картриджи для принтеров. Она также заключила договор о поставке на служебный пост питьевой воды и оплатила лечение одному из своих коллег.

После рассмотрения апелляционной жалобы и доказательств отсутствия корыстных умыслов, Мосгорсуд сократил наказание и трактовал поступок чиновницы как злоупотребление служебными полномочиями. В итоге Татьяну Бедную освободили из-под стражи, так как срок в один год и восемь месяцев, который назначил суд, она уже отбыла, находясь под домашним арестом и в СИЗО.

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