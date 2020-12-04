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Байден попросит американцев носить маски всего 100 дней

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден намерен попросить американцев носить маски в течение 100 дней после его инаугурации. Об этом сообщает CNN.

«Всего 100 дней носить маски, а не всегда. Сто дней. И я думаю, что мы увидим значительное сокращение [заразившихся коронавирусом]», — объяснил свою позицию политик.

В ноябре Байден уже говорил о решении ввести по всей стране обязательное ношение масок. Он намерен звонить губернаторам и мэрам крупных городов от обеих партий и требовать ввести обязательный масочный режим. Если губернаторы откажутся, политик пообещал адресовать свою просьбу мэрам в штатах.

Согласно законодательству США, каждый штат и округ имеют право вводить собственные карантинные ограничения. Вашингтон же не имеет права устанавливать их директивно.

Соединенные Штаты по-прежнему остаются в мировых лидерах по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились 14,1 миллионов человек, скончались более 276 тысяч заболевших.


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