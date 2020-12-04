Собаки задушили хозяйку во время прогулки

В британском городе Рексем на севере Уэльса собаки случайно задушили хозяйку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инцидент произошел, когда 47-летняя Дебора Мэри Робертс (Deborah Mary Roberts) вывела на утреннюю прогулку своих питомцев: двух стаффордширских бультерьеров Тайсон и Руби. Позднее ее нашли мертвой. Женщина лежала на земле лицом вниз, а собаки со скулением тянули за поводки, затянутые у нее на шее.

Во время коронерского следствия выяснилось, что Робертс часто вешала поводки на шею, когда отпускала собак побегать. Вероятно, во время прогулки женщина упала и не смогла подняться. Это может быть связано с тем, что она страдала болезнью Гентингтона, часто сопровождающейся нарушением координации движений. Собаки, пытаясь помочь хозяйке, стали тянуть за поводки и затянули их у нее на шее.

В октябре прошлого года сообщалось, что в американском штате Оклахома лабрадор выстрелил в женщину из пистолета. Пуля попала в левое бедро женщины.