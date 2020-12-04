Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Определены регионы России, где жители получают самые высокие зарплаты. Их называет RT, анализируя статистику Росстата.

Так, на первом месте оказалась Чукотка: там жители в среднем с января по сентябрь 2020 года заработали около 116,4 тысячи рублей. Вторая строчка досталась Ямало-Ненецкому автономному округу (110 тысяч рублей в месяц), а третья — Мурманской области (96,2 тысячи рублей). Москва вошла в топ-5: в столице в среднем зарабатывают 95,9 тысячи рублей.

Как показал недавний опрос hh.ru, чаще всего зарплаты задерживают в Башкирии (деньги за работу своевременно получали только 64 процента респондентов), Омской области (65 процентов) и в Ставропольском крае (66 процентов). Наименьшие трудности в этом плане испытывали жители Тюменской области (82 процента), а также Пермского края и Томской области (по 78 процентов).

По данным ООН, из-за пандемии десятки миллионов человек во всем мире рискуют оказаться на пороге крайней нищеты. Самый сильный экономический ущерб ощутят африканские страны и малые островные государства, сказано в отчете.