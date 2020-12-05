Путин заявил о «прирастании» России Арктикой

Президент России Владимир Путин заявил, что в следующем десятилетии страна будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, в развитии этого направления, в том числе, добыче полезных ископаемых, заключается будущее страны, так как большая часть территорий России находится в северных широтах.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что вести хозяйственную деятельность на Севере нужно так, чтобы минимизировать экологический риск, так как природа края очень уязвима.

Ранее президент заявил, что страна направляет на развитие искусственного интеллекта серьезные ресурсы. «Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет», — заметил Путин. Президент заявил это в контексте сообщения о том, что Россия направляет на внедрение технологий ИИ серьезные финансовые и административные ресурсы.