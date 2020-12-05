«Яндекс.Переводчик» сопроводил слово «чеченский» примерами про террористов

Сервис «Яндекс.Переводчик» сопроводил перевод английского слова chechen («чеченский») русскоязычными предложениями-примерами про бандитов и террористов. Об этом заявила пользовательница Twitter Милана Мазаева.

«Автор примеров в "Яндекс.Переводчике" — абсолютный мудак, хочу вам сказать», — написала Мазаева, приложив к посту скрин с переводом на английский слова «чеченский» в сервисе. В списке примеров указаны фразы «Чеченский бандит, незаконно торговал оружием в Бразилии» и «Да он же бывший чеченский террорист».

Техподдержка «Яндекса» отреагировала на пост в комментариях, принеся извинения за произошедшее и заверив, что примеры были не редакторскими, а автоматическими. «Прямо сейчас разработчики дополнительно отсматривают принципы их формирования, чтобы избежать отображения некорректных примеров в будущем», — заявили представители компании.

3 декабря сообщалось, что улицу в Чечне «переименовали» в честь обезглавившего учителя террориста. Преподаватель якобы «посмел унизить пророка Мухаммеда».