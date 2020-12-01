В Чечне на фоне пандемии организуют новогодний концерт с Кадыровым

Власти Чечни планируют организовать праздничные новогодние мероприятия во второй половине декабря, в том числе концерт с участием главы республики Рамзана Кадырова. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

В документах указано, что мероприятие продолжительностью три часа должно пройти в период с 25 по 31 декабря. Под него будет выделен «специализированный концертный зал», рассчитанный на 500 и более человек. Два часа планируется отвести на концерт, еще не менее получаса займет протокольная часть с участием Кадырова и министров чеченского правительства.

На организацию события выделено 4,1 миллиона рублей. О необходимости соблюдать предписания эпидемиологов в госзаказе ничего не сказано.