Принца Гарри приняли за продавца рождественских елок

Герцога Сассекского принца Гарри приняли в магазине за продавца рождественских елок, куда он пришел за покупками вместе с супругой Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

Пара выбирала праздничную ель и украшения для своего особняка в Калифорнии. В этот момент к принцу подбежал маленький мальчик и спросил, работает ли он в магазине.

Как рассказал продавец магазина, расположенного примерно в 15 минутах езды от особняка Гарри и Меган в Монтесито, герцог и герцогиня Сассекские кажутся очень хорошими и доброжелательными людьми. «Я рад, что им понравились наши деревья», — добавил он.

Ранее британский журналист и ведущий утренней программы Good Morning Britain Пирс Морган обвинил принца Гарри в лицемерии за призыв представить себя каплями дождя и начать заботиться о природе. По словам Моргана, герцог Сассекский, несмотря на свои высказывания, живет в особняке с 16 ванными комнатами, расходуя большое количество воды, и пользуется частными самолетами.