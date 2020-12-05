Российский пианист играл девять часов в память о короле Таиланда

В Бангкоке российский пианист Иван Шарапов сыграл девятичасовой музыкальный марафон в память о короле Таиланда Пхумипхоне Адулъядете Великом (Раме IX), скончавшемся в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Это уже третий многочасовой концерт музыканта, который с 2015 года живет и работает в Таиланде. По словам Шарапова, идея пришла к нему, когда он увидел, с какой скорбью в стране оплакивают уход короля. Музыкант захотел внести вклад благодарности от всего русского сообщества.

Первый концерт, длиной девять часов, состоялся в 2017 году. После этого мероприятие стало ежегодным.

Каждый час марафона открывался музыкой короля Рамы IX, а затем шли произведения Рахманинова, Шопена, Чайковского, русская народная песня, мировая эстрада.

Король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX) правил в Таиланде с 1946 по 2016 год и пользовался любовью населения. В субботу королю исполнилось бы 93 года.