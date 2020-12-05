Потерявшие доход из-за пандемии артисты Макарские стали принимать от фанатов еду

Артисты и супруги Антон и Виктория Макарские заявили, что доходы их семейства из-за пандемии коронавируса сократились на 30 процентов. Об этом они сообщили в эфире передачи «Вечернее Шоу Аллы Довлатовой», запись которого опубликована на YouTube-канале «Русское Радио».

Макарский подчеркнул, что небольшая потеря дохода не сильно ударила по их положению благодаря онлайн-концертам.

«Нам иногда присылали деньги просто из стран. Из Канады, из Америки, из Германии просто люди присылали деньги», — отметила Макарская.

«А еще на почте смеются над нами — каждый день нам присылают огромные посылки. Нам всегда раньше зрители несли на сцену [подарки], такая фишка концертов была, как в "Поле чудес", полсцены [заставлено] продуктами — огурцы, помидоры, закатки, пельмени, рыба вяленая, самогон. Сейчас все это присылают домой», — добавила Макарская, подчеркнув, что они делятся подарками с соседями.

Ранее сообщалось, что певец Дмитрий Маликов объявил о падении своего дохода на 80 процентов из-за пандемии коронавируса.