Пес увидел прием пищи хозяйки и стал просить греть ему корм в микроволновке

Лабрадор Дуодуо из города Яньтай в восточной китайской провинции Шаньдун увидел прием пищи своей хозяйки Фэйсянь и стал просить греть ему корм в микроволновке. Если хозяйка отказывается это делать, собака начинает громко лаять и не притрагивается к корму. Об этом пишет Daily Star.

Так, в одном из опубликованных в китайской версии TikTok клипов девушка разогревает себе в микроволновке суп с клецками. «Дуодуо, моя еда готова. Я собираюсь съесть ее, пока она горячая. Ты тоже должна начать есть свою!» — говорит она.

Однако лабрадор отказывается есть свой сухой корм, пока хозяйка не поставит его в микроволновку и не изобразит, что еда разогрелась, издав звук «Дзынь».

По словам хозяйки, ее питомцу больше нравится звук микроволновки и сам процесс ее работы, чем теплая пища.

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