Кошка на минуту осталась без присмотра и рассмешила интернет

Пользовательница Reddit под ником TheLoxFox рассказала историю о кошке, которая сходила в туалет в таз с рисом вместо лотка. Фотография с доказательством опубликована на странице имиджборда.

Хозяйка написала, что оставила питомца без присмотра всего на минуту: во время готовки она отвернулась от стола. Взглянув на таз с рисом, она увидела свою кошку, которая в тот момент уже мочилась на еще не приготовленное блюдо. Судя по всему, животное приняло таз за кошачий лоток.

Интернет-пользователи посмеялись над увиденной картиной: пост хозяйки собрал более 106 тысяч лайков за полдня. Один из юзеров пошутил, что именно таким образом делают желтый рис. Другие обрадовались, что женщина увидела действия кошки до того, как сварила блюдо.

Юзер под ником saarlac удивился, зачем автору поста понадобилось такое количество риса. На это TheLoxFox ответила, что обожает рис, к тому же кормит им своих четырех собак.