В московской кальянной объяснили «удержание» журналистки «России 1»

Журналистка телеканала «Россия 1» вела себя в кальянной неадекватно, но ее никто там не запирал и не удерживал. Такое объяснение произошедшего озвучили представители заведения, передает издание« Подъем».

По словам работников кальянной, женщина вызывающе себя вела, бегала по заведению, кричала и пугала гостей — те реагировали на нее с негативом.

Представители кальянной добавили, что получилась странная ситуация, в ней будут разбираться.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что журналистку России 1 удерживают в кальянной и не впускают в помещение съемочную группу для помощи ей. Кроме того, женщине якобы причинили телесные повреждения. Она приехала туда, чтобы снять репортаж о нарушении карантина во время пандемии в московских заведениях общепита.

Сотрудники съемочной группы вызвали полицию, с ее помощью журналистку удалось вывести на улицу. Она написала заявление на работников кальянной за то, что те нарушили меры против коронавируса, а также травмировали ее.