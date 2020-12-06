На митинге в Минске задержали пережившую Холокост 79-летнюю женщину

Во время акции протеста в Минске задержали 79-летнюю Ларису Соусь, пережившую Холокост. Об этом сообщила ее дочь журналист Анна Соусь на своей странице в Facebook.

«Задержанная Соусь Лариса Семеновна, 1941 года. Пережила Холокост. Перенесла операцию на голове. Сейчас в РОВД Минска», — написала женщина.

Под публикацией она добавила, что уже более трех часов не может связаться с матерью. В милиции также не дают комментариев. При этом неизвестно, участвовала ли Лариса Соусь в протестах.

Акция «Марш воли» проходит в Минске в воскресенье, 6 декабря. Участники протестов, чтобы избежать массовых задержаний, собираются не в центре города, а на улицах рядом со своими домами. Тем не менее уже известно о 52 задержанных.

Жители Белоруссии начали выходить на улицы с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко сразу после выборов 9 августа. Оппозиция не согласна с итогами, в соответствии с которыми Лукашенко получил 80 процентов голосов.