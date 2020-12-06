Появились подробности нападения подростков на российскую таксистку

Таксистку в Новосибирске избили трое подростков и один 23-летний молодой человек, все они были пьяны. Подробности сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Информацию об этом публикует «НГС Новосибирск».

По словам Кулешовой, двум из подростков по 15 лет, одному —16. Они совершили нападение 4 декабря, в интернете через два дня появилась видеозапись произошедшего. В СК рассказали, что женщина получила не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям.

Против подростков завели уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»). До этого ни один из нападавших не привлекался к уголовной ответственности.

Как сообщили в областном МВД, в полицию обратилась продавщица магазина, в который пришла таксистка — женщина увидела избиение, потому что товары отпускались через окошко. По ее словам, после избиения испуганная женщина села в свой автомобиль вместе с нападавшими, они уехали в неизвестном направлении.

Сотрудники ГИБДД заметили машину на улице Твардовского приблизительно через час после получения информации. При виде патрульных водитель увеличил скорость, началась погоня. Инспекторы требовали остановиться, но водитель продолжал ехать, пока не потерял управление и не врезался в сугроб. Молодых людей задержали и доставили в отделение, пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Сестра пострадавшей рассказала, что нападавшие начали бить в дверь магазина, а женщина попросила их подождать, после чего произошло нападение. Она добавила, что подростки затащили родственницу в автомобиль и поехали кататься. По ее словам, в погоне участвовали 5 или 6 патрульных машин. Предварительно, у таксистки диагностированы ушибы и разрыв века.