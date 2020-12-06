Таксистка рассказала о нападении российских подростков-угонщиков

Ирина, таксистка из Новосибирска, ставшая жертвой нападения троих пьяных подростков и их 23-летнего спутника, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказала о произошедшем. Слова потерпевшей в воскресенье, 6 декабря, публикует Telegram-канал Life Shot.

По словам Ирины, один из нападавших был крайне агрессивен: он стал прыгать на машину и первым ударил таксистку. Подозреваемые забрали у нее из куртки ключи от автомобиля и угнали его.

«Я им предлагала, чтобы я поехала за рулем, поскольку они были неадекватны. Но они все равно забрали ключи, а меня посадили на переднее пассажирское сиденье и повезли. Катались до тех пор, пока нас не заметила машина группы быстрого реагирования (ГБР), после чего было организовано задержание», — рассказала потерпевшая.

По данным Следственного комитета России (СКР), двоим подозреваемым по 15 лет, одному —16. Они совершили нападение 4 декабря, в интернете через два дня появилась видеозапись произошедшего. В СКР рассказали, что потерпевшая получила как минимум 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям.

Против подростков завели уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья»). До этого ни один из нападавших не привлекался к уголовной ответственности.

Как пишут местные СМИ, таксистка заехала в магазин за сигаретами. Вскоре к торговой точке подошли подростки и начали стучать в дверь. Ирина попросила молодых людей подождать, после чего ее избили, затащили в автомобиль и «поехали кататься». В погоне за ними участвовало пять или шесть патрульных машин. После избиения у пострадавшей предварительно диагностированы ушибы и разрыв века.