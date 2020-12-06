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Охранник магазина в Москве бил воров продуктов и снимал это на видео

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Охранник московского магазина «Пятерочка» бил воров, пытавшихся украсть продукты, и снимал это на видео. По словам мужчины, таким образом он спас товар на миллион рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Так, на кадрах записи Муслим бьет мужчину, который отказался вынуть из рюкзака украденные шоколадки. Одного из воров он заковал в наручники и бил в подсобке. Сообщается, что в ряде «наказаний» охраннику содействовали сотрудники магазина.

Были и более легкие варианты расправы: например, похитителя сливочного масла Муслим заставил отжиматься от пола. Кроме того, охранник требовал воров оплатить украденное полностью, грозясь в противном случае вызвать полицию. По словам мужчины, похитители часто пытались вынести по семь бутылок дорогого спиртного и множеству шоколадок, распределив «добычу» по карманам.

О карательных мероприятиях Муслима узнало начальство, и теперь ему грозит увольнение. Сам охранник считает свои методы воспитания «отеческими» и признается, что сам помогал тем, кто воровал от безденежья. Однако таких, как утверждает мужчина, было мало — в основном крали спиртное.

«Они не голодные, они хотят напиться и дебоширить где-нибудь. (...) С ними надо по-отцовски: "леща дать" и все», — пояснил Муслим. По его словам, такие люди не понимают простых слов и приходят воровать вновь и вновь. Накануне такой «покупатель» пытался вынести товара на 30 тысяч рублей, утверждает охранник.

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