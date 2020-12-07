Потомки Роальда Даля извинились за его слова о евреях

Потомки британского писателя норвежского происхождения Роальда Даля принесли извинения за его антисемитские высказывания. Соответствующее объявление появилось на сайте автора.

«Его предвзятые комментарии непостижимы для нас, не способных увязать их с человеком, которого мы знали, и с ценностям в его рассказах, которые положительно влияли на молодых людей многие поколения», — отмечается в обращении.

Как пишет TMZ, в интервью 1983 года Даль заявил, что в «еврейском характере есть черта, которая провоцирует на враждебность». «Может быть, дело в отсутствии щедрости по отношению к неевреям. Я имею в виду, что всегда есть причина, по которой где-то возникает движение против чего-либо», — говорил писатель. Он также отметил, что «даже такой мерзкий тип, как Гитлер, не стал бы задирать их без причины».

Роальд Даль известен как автор таких произведений, как «Изумительный мистер Лис», «Гремлины», «Джеймс и гигантский персик», «Семейство Твит», «Ведьмы», «БДВ, или большой и добрый великан» и «Чарли и шоколадная фабрика».