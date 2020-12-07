Муфтий Чечни назвал девушек в никабах будущими террористками

Муфтий Чечни Салах Межиев в очередной раз раскритиковал ношение девушками никаба (скрывающий лицо мусульманский платок с узкой прорезью для глаз), посчитав это шагом на пути к терроризму. Его речь опубликована в Instagram телекомпании «Грозный». Его выступление перевел «Кавказский узел».

Духовный лидер сообщил, что сначала женщина надевает на себя просто никаб, а в будущем к нему добавляется пояс с взрывчаткой. «Когда они так закрываются от всех остальных, кто так не закрыт, начинают считать кафирами (неверными — прим. «Ленты.ру»), тогда портится то, что у них в сердце», — сказал Межиев, посоветовав таким девушкам сидеть дома, раз им не нравится показываться на людях.

Критиков свой позиции он назвал врагами Аллаха, «ваххабистами, иблисами, шайтанами», добавив, что считает харамом ношение одежды не «своего народа». «Неужели женщина обесчещена, если показано лицо, и аурат ли это? Некоторые ваххабисты вырывают слова исламских ученых из контекста и приводят их в пример», — добавил богослов.

Ранее на чеченском телеканале вышел сюжет, в котором Салах Межиев и начальник МВД по Грозному Аслан Ирасханов публично отчитывали девушек в никабах и заставили их показать лица. Муфтий отмечал, что никаб традиционно носят в арабских странах, а в Чечне принят хиджаб. Публичное порицание женщин вызвало возмущение интернет-пользователей.