Помощник Лукашенко связал протесты с коронавирусом

Бывший министр внутренних дел Белоруссии, помощник президента Александра Лукашенко инспектор по Гродненской области Юрий Караев связал проходящие в стране протесты с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Onliner.by.

По словам Караева, людей на улицы выходит меньше, чем в августе, поскольку проходит «эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами». Белорусы начинают разбираться в том, что им говорили неправду о ситуации в стране, уверен экс-глава МВД.

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«Ведь у нас прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная. Не видеть этого может только слепой», — сказал Караев.

По мнению помощника Лукашенко, «народу хочется, видимо, не только хлеба, но и зрелищ». «Эти люди, которых коронавирус лишил каких-то других зрелищ, они не согласны, с чем — сформулировать не могут. Они есть и еще какое-то время будут. Будут ходить, бродить», — отметил он.

Штрафы и аресты стали для протестующих «привычным наполнением жизни», уверен экс-министр.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. На последней акции в Минске, состоявшейся 6 декабря, было задержано более 300 человек.

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