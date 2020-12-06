Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 300 человек

В Минске на несанкционированных акциях протеста задержано более 300 человек. Об этом сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя, передает ТАСС.

По его словам, участники мероприятия нарушили законодательство о массовых мероприятиях на территории Минска, в отношении задержанных составляются административные протоколы по статье 23.34 КоАП Белоруссии («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Акция «Марш воли» проходит в Минске в воскресенье, 6 декабря. Сообщалось, что участники протестов, чтобы избежать массовых задержаний, собираются не в центре города, а рядом со своими домами.

Жители Белоруссии начали выходить на улицы с требованием отставки действующего президента Александра Лукашенко сразу после выборов 9 августа. Оппозиция не согласна с итогами, в соответствии с которыми Лукашенко получил 80 процентов голосов.