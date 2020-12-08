Принцу Гарри придется встретить Рождество по традициям Меган Маркл

Королевский биограф Пенни Джунор (Penny Junor) рассказала, как проведут Рождество британская королева Елизавета II и ее внук принц Гарри. Об этом сообщает издание Daily Express.

«Я уверена, что королеве будет очень грустно, что она не увидит ни Гарри, ни Меган, ни своего младшего правнука», — отметила Джунор. Принц Гарри, его жена Меган Маркл и их сын Арчи не смогут встретиться с ней лично, поскольку будут встречать праздник в США.

Эксперт полагает, что Гарри будет праздновать Рождество в соответствии с традициями, которых с детства придерживалась его супруга. «Но я уверена, что в какой-то момент они позвонят королевской семье по Zoom», — предположила Джунор.

Для принца первое Рождество без семьи также будет непростым. «Гарри хорошо ладит с двоюродными сестрами, — утверждает Джунор. — Я бы предположила, что он будет скучать по ним. И, конечно, ему будет не хватать возможности провести время с бабушкой, которую он обожает».

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В сентябре Гарри и Меган заключили договор с видеосервисом Netflix, вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, и достигли финансовой независимости от королевской семьи.