Офицеров МВД арестовали по делу о взятках за съемки фильма о Чикатило

В Москве арестовали четырех старших офицеров столичного управления МВД по уголовному делу о получении взяток за помощь в съемках фильма о маньяке Андрее Чикатило. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, трое полицейских признали вину, один заявил о своей невиновности. Они помещены под домашний арест, со службы их пока не уволили.

С санкции Пресненского суда столицы избрана мера пресечения в отношении заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчиненных — заместителя начальника 3-го отдела УООП Игоря Файзуллина и старшего инспектора управления Дениса Федорова, а также заместителя начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрия Смолина.

По версии следствия, они с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве получили от гендиректора компании «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток на общую сумму 400 тысяч рублей за перекрытие полицейскими улиц для съемок кино о серийном убийце этой осенью.

Об аресте Смолина стало известно 4 декабря.