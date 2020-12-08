США составили список нарушающих религиозную свободу стран

США составили список стран, которые систематически, по мнению Вашингтона, нарушают религиозную свободу. Об этом говорится в заявлении госсекретаря страны Майка Помпео, сообщает ТАСС.

Госдепартамент составляет такой список ежегодно на основании американского Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. В перечень «нарушителей» включены Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Эритрея.

Вместе с тем Вашингтон внес Россию, Кубу, Никарагуа и Союз Коморских Островов в отдельный «список особого внимания». Власти США утверждают, что в этих странах допускались «серьезные нарушения религиозной свободы», либо их власти сами были в них вовлечены.

На основании выводов, сделанных в докладе, госсекретарь США может рекомендовать включить те или иные страны и организации в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о недопустимости использования религиозных и национальных чувств для провокаций и оправдания экстремизма. Глава государства отметил, что те, кто прикрывается свободой слова и оскорбляет чувства верующих, и те, кто использует это как повод оправдать насилие, способствуют конфликтам. А они, в свою очередь, могут тлеть годами или десятилетиями.