Кадыров заявил о комфортной жизни представителей всех религий в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России комфортно жить представителям всех религий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в нашей стране, без всякого сомнения, комфортно жить представителям всех религий. Каждый человек, независимо от веры и национальности, чувствует себя равноправным гражданином великой страны», — написал Кадыров.

Он отметил, что сегодня практически в любой точке мира происходят конфликты на религиозной почве, однако только в России «с этим вопросом полный порядок».

Глава Чечни назвал ответственной задачей для мусульман не допускать в своей среде никаких экстремистских течений, бросающих тень на ислам.

Ранее Рамзан Кадыров выступил с критикой президента Франции Эммануэля Макрона из-за его высказываний после убийства в пригороде Парижа французского преподавателя Самуэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда на уроке в школе. Кадыров назвал Макрона лидером терроризма, поскольку, по его словам, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских религиозных объединений заявил, что недопустимо использовать религиозные и национальные чувства для провокаций и оправдания экстремизма. Он отметил, что те, кто прикрывается свободой слова и оскорбляет чувства верующих, и те, кто использует это как повод оправдать насилие, способствуют конфликтам, которые могут тлеть годами или десятилетиями.