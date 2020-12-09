После казни в тюрьме возник очаг заражения коронавирусом

В тюрьме США, расположенной в американском штате Индиана, возник очаг заражения коронавирусом после того, как прошла казнь 49-летнего Орландо Холла, передает Daily Mail.

Мужчину приговорили к смертной казни за то, что больше 25 лет назад он похитил, изнасиловал и затем убил 16-летнюю девушку. Холл стал восьмым заключенным, приговоренным к смерти, с июля нынешнего года, когда президент США Дональд Трамп возобновил проведение федеральных казней.

В материале издания говорится, что люди массово начали заболевать COVID-19 еще в ноябре, но об этом стало известно только после заявления двоих заключенных. Был подан иск в отношении генерального прокурора США из-за несоблюдения мер безопасности, введенных на время пандемии.

Заключенные потребовали отложить исполнение смертного приговора в тюрьме до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. Уточняется, что ни один из подавших иск не приговорен к смерти через введение инъекции.

По данным на 7 декабря, больше 200 заключенных и также 21 сотрудник тюрьмы инфицированы.

В ноябре стало известно, что Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни, расширив их. В частности, осужденных на федеральном уровне преступников местные власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел.

По состоянию на 9 декабря в мире зафиксировано больше 68 миллионов зараженных коронавирусом. Летальных исходов насчитывается всего 1 560 117. В США за все время выявлено наибольшее число инфицированных — 15 248 865, также известно о 285 тысячах скончавшихся.