В России показали «тяжелый бой» за Крым

Телеканал Звезда / YouTube

Подразделения армейского корпуса Черноморского флота России «вступили в тяжелый бой» с противником в Крыму. Соответствующее видео учений на YouTube опубликовала «Звезда».

«На полигоне раздавалась стрельба из автоматов Калашникова, а против техники условного врага военные применили противотанковые гранатометы», — говорится в подписи к ролику.

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На сайте телеканала сообщается, что в учениях «были задействованы более 500 военнослужащих и три десятка единиц техники». «Мишени — статичные и движущиеся — нужно было поразить на расстоянии от 100 метров до километра», — отмечает издание.

В декабре заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что вокруг России сжимается «петля Анаконды», формируемая юго-восточной частью Украины и Приднестровьем.

В марте 2018 года он же заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.